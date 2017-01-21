Beşiktaşlı Utku'nun Babası: O Golleri Kurtarırken Karı-Koca Ağladık

Beşiktaş, Darıca Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 18 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ı konuşuyor. Genç kalecinin babası olan eski milli futbolcu Semih Yuvakuran, duygularını Hürriyet ile paylaştı:

"Oğlum büyük bir takımın kalesini koruyor. Henüz bir çocuk. Uzun yıllar hem Beşiktaş'ın hem de Milli Takım'ın kalesini koruyacak". "O kurtarışları yaptığında ne hissettiniz" sorusuna ise Yuvakuran, "Maçı eşimle izliyordum. Kurtarışları yaparken karı-koca ağladık. Çok değişik bir duygu yaşadık" yanıtını verdi.

REAL BETİS'TEN DE TEKLİF ALMIŞTI

Semih Yuvakuran, oğlu Utku'ya arkadaşlarının destek verdiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım arkadaşları Utku'ya sahip çıkıyorlar. Onu çok seviyorlar ve destekliyorlar. Bu da onu rahatlatıyor. Sezon başında Real Betis'e transfer olacaktı. O sırada Beşiktaşlılar devreye girdi. Beylerbeyi Kulübü Başkanı, Beşiktaşlı olduğu için önermişler. Fikret Orman da 'Utku'yu bize verir misin' deyince, teklifi hemen kabul ettiler. Beşiktaş, Utku'yu istedi yani. Biz de bu isteğe gidişine onay verdik."