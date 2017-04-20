Beşiktaş - Lyon Maçı Öncesi Beşiktaş ve Çarşı Bayram Yerine Döndü

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Vodafone Arena'da Lyon'u konuk edecek.

TARAFTARLARI HEYECAN SARDI

Lyon maçı biletlerinin satışa sunulmasından sadece 5 dakika sonrasında tüm biletleri tüketen ve Beşiktaş kulübüne yaklaşık 500 bin bilet talebinde bulunan Beşiktaş taraftarları maçın havasına girdi.



KALABALIK ÖĞLEN TOPLANTI

Beşiktaş'ta her maç öncesi kartal heykelinde toplanan ve buradan topluca hareket ederek stada giden Beşiktaşlı taraftarlar, geleneğini bozmadı ve yine kartal heykelinde toplandı. Bu kez öğle saatlerinde maçın havasına giren taraftarlar, tüm semti şarkılarla ve marşlarla adeta inletti.

STAT DOLACAK

Biletlerin anında tükenmesiyle birlikte Vodafone Arena Stadı'nın Lyon maçında tam kapasite ulaşacağı beklenirken, Beşiktaşlı destekleyen milyonlarca taraftar da ekran başına kilitlenecek.