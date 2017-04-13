Beşiktaşlı Taraftarlardan Lyon Taraftarına Beşiktaş Atkısı

Lyon taraftarına "En büyük Beşiktaş" dedirttiler



Lyon sokaklarını Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler



Siyah-Beyazlılar Lyon'u "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları ile inletiyor



Ali DANAŞ, Engin AKGÜRBÜZ, Lyon - Olympique Lyon ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçı öncesinde Lyon sokaklarına Beşiktaşlı taraftarlar hakim.



Yaklaşık 20 bin Türk taraftarın izlemesi beklenen Lyon-Beşiktaş maçı öncesinde cadde ve kafeleri dolduran Siyah-Beyazlılar, Lyon'u "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratları ile inletiyor. Taraftarlar Lyon sokaklarını adeta Beşiktaş Çarşı'ya çevirdiler.



LYON TARAFTARINA "EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ" DEDİRTTİLER



Lyon'un ana caddelerinden birinde Beşiktaşlı taraftarların arasında kalan bir Lyon taraftarı, Beşiktaş taraftarı ile birlikte "En Büyük Beşiktaş" tezahüratı yaptı !.. Bir başka Lyonlu ise Beşiktaş atkısını siyah-beyazlıların ısrarı üzerine boynuna taktı. Olympique Lyonlu Lacazatte'nin formasını giyen Lyon taraftarı önce itiraz etse de etrafında toplanan Beşiktaşlıların ısrarı üzerine Beşiktaş atkısını boynuna takmak zorunda kaldı. Yaşanan diyalog ve esprilerin ardından Lyon taraftarı yürüyüşüne devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (canlı da verildi)



-Taraftarların Lyon sokaklarındaki görüntüleri, tezahüratları



-Lyon taraftarına Beşiktaş atkısı takılması



- "Beşiktaş" diyen Lyonlu taraftar



(fotoğraflı)