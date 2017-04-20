Beşiktaşlı Taraftarlardan Lyon'a Gece Yarısı Baskını





Beşiktaşlı taraftarların bazıları Lyon kafilesinin Beşiktaş'ta kaldığı otelin önüne adeta denizden çıkarma yaptı. Gece yarısı teknelerle meşale yakıp Fransız takımının kaldığı otelin önüne gelen taraftarlar gürültü çıkarıp oyuncuları uyutmama amacına yönelik tezahüratlar yaptı. Daha sonra olaysız bir şekilde dağılan siyah-beyazlı taraftarlar bu anları sosyal medyada da paylışmayı ihmal etmedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Taraftarların tekneler ile gelmesi



-Meşale yakmaları



-Tezahüratlar - İstanbul