Beşiktaşlı Taraftarlara Biber Gazlı Müdahale

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi bazı olaylar çıktı. Polis, Beşiktaşlı taraftarlara biber gazıyla müdahale etti.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, Fransa deplasmanında bu akşam Lyon ile karşılaşacak. Mücadele öncesi maçın oynanacağı stadyuma doğru harekete geçen bir grup Beşiktaşlı taraftara, Lyonlu taraftarlar sataştı. Karşılıklı taş ve şişelerin atıldığı olaylara polis müdahale etti. Güvenlik güçlerinin siyah-beyazlı taraftarların üzerine biber gazı atması ve sert müdahalesi tepkilere neden oldu. - LYON