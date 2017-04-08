Beşiktaşlı Taraftarlar, Trabzonspor Maçında Verilmeyen Penaltıya İsyan Etti

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor - Beşiktaş'ı ağırladı.

Süper Lig'de 2. devrenin en çok puan toplayan takımı olan ve ligde 5. sıraya kadar yükselen Trabzonspor, sahasında Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ı ağırlarken maç nefes kesen bir tempoya sahne oldu.

İki takım da karşılıklı goller bulurken maçın maçın 64. dakikasında Trabzonspor'un stoperi Uğur Demirok ceza sahası için topu koluyla kontrol etti.

UĞUR DEMİROK'UN POZİSYONUNDA EL VAR MI?

Joao Pereira'nın geri pasında ceza sahası içinde topu koluyla önüne alan Uğur Demirok için Beşiktaşlılar penaltı itirazında bulunurken hakem Ali Palabıyık pozisyon için devam kararı verdi.

Pozisyonun devamında Trabzonspor atağa kalkarken sol kanattan topu getiren Castillo takımına korner kazandırdı. Kullanılan kornerde de arka direkte topla buluşan Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega topu ağlara gönderdi.