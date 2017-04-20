Beşiktaşlı Taraftarlar, Lyon Oteline Yaklaşarak Havai Fişek Patlattı

Beşiktaşlı taraftarlar, bu akşam oynanacak Lyon maçı öncesinde rakip futbolcuların kaldığı otele deniz yoluyla yaklaştı, havai fişekler atarak uyumalarını engelledi.

Beşiktaşlı Taraftarlar, Lyon Oteline Yaklaşarak Havai Fişek Patlattı

Lyon'a Beşiktaş taraftarından gece yarısı sürpriz geldi! Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar gece yarısında Fransız ekibinin futbolcularına sürpriz yaptı.

HAVAİ FİŞEK ATTILAR

Lyonlu futbolcuların kaldığı otelin yakınına deniz yoluyla ulaşan Beşiktaşlı taraftarlar, havai fişekler atarak Fransız ekibinin oyuncularını uyumalarına engel olmaya çalıştı.

MARŞ SÖYLEDİLER

Taraftarlar marşlar söyleyerek Fransız ekibini rahatsız etmeye çalışırken, "Burası İstanbul buradan çıkış" yok şeklinde tezahüratlarda bulundu.

(Sporx)

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