Beşiktaşlı Taraftarlar, İbrahim Üzülmez'e Takımı Yerden Kaldırmasını Söyledi

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gaziantepspor'u konuk etti. Maçın 37. dakikasında Beşiktaş taraftarı, eski futbolcuları İbrahim Üzülmez'e seslendi.
"İBO TAKIMI AYAĞA KALDIR"
Beşiktaş taraftarı, Gaziantenpor'un hocası İbrahim Üzülmez'e 'İbo takımı ayağa kaldır' tezahüratını yaptı. Bunun üzerine faul gerekçesiyle yerde kalan futbolcularına seslenen Üzülmez, 'ayağa kalkın' işaretini yaptı.
"OO DELİ İBRAHİM"
Taraftarlar, İbrahim Üzülmez'in bu hareketinden sonra "Ooo Deli İbrahim" tezahüratı yaparak eski oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu.