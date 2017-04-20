Beşiktaşlı Taraftarlar Coşkuyla Lyon Maçını Bekliyor

Fransız ekibi Olympique Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması öncesi Köyiçi'nde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, coşkuyla maç saatini bekliyor.



Beşiktaş Köyiçi'nde bulunan Kartal Heykeli'nin etrafında toplanan yüzlerce Siyah-beyazlı taraftar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.



Vodafone Arena'da saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic dördüncü hakem olarak görev yapacak.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Taraftarların görüntüleri



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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA