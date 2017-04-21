Beşiktaşlı Taraftarlar Çıldırdı: Talisca'nın Bonservisi İçin Böbreğimi Satıyorum
Beşiktaşlı taraftarlar, Talisca'nın Lyon karşısında ortaya koyduğu mücadele nedeniyle sosyal medyada övgü yağdırdı, "Bonservisi için böbreğimi satıyorum." mesajı dikkat çekti.
Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, evinde Lyon'a penaltılar sonucunda elenerek turnuvaya veda etti.
Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Lyon karşısında öne geçiren ardından ikinci golü atarak takımını yeniden maça ortak eden Talisca ortalığı salladı.
TARAFTARI MEST ETTİ
Ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 2 golle süsleyen Talisca siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Brezilyalı oyuncu için binlerce tweet atıldı.
İşte o tweet'lerin bazıları:
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