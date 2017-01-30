Beşiktaşlı Taraftarlar "Beşiktaş'ın Çocuğu Aziz Yıldırım" Tezahüratı Yaptı

Beşiktaşlı taraftarlar Atiker Konyaspor karşılaşmasında, "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Aziz Yıldırım bizi bırakma" tezahüratları yaparak göndermede bulundu.

Beşiktaşlı Taraftarlar 'Beşiktaş'ın Çocuğu Aziz Yıldırım' Tezahüratı Yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırladığı maçta, siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı ti'ye alan tezahüratlarda bulundular.

BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU AZİZ YILDIRIM

Vodafone Arena'daki maç Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar ilk önce Kayserispor teknik direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yaptı, daha sonra ise birgün önce, 4-1 Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Kayserispor maçına atıfta bulunarak; "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" ve "Aziz Yıldırım bizi bırakma" şeklinde tezahüratlarla ezeli rakiplerine gönderme bulundular.

Öte yandan mücadele Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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