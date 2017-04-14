Beşiktaşlı Ryan Babel: "Daha Son Sözü Söylemedik"

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, Olympique Lyon'a deplasmanda 2 - 1 yenildikleri maç sonrası "Daha son sözü söylemedik" dedi.



Yayıncı kuruluşa konuşan Siyah-beyazlı futbolcu, "Deplasmanda atılan gol önemli. 1-0'dan sonra skoru korumak için çalıştık. İki dakika içinde iki gol yiyince canımız acıdı. Daha son sözü söylemedik. Evimizde taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğiz. Avrupa maçları ligden farklı. Son 10 dakika gerginlik olabiliyor. Kaybederken de kazanırken de biz bir takımız. Rövanş içinde öz güvenimiz yüksek. Biz bu turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.



LYON / DHA