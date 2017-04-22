Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Instagram Paylaşımına Tepki Yağdı
Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Instagram hesabında Lyon maçından 1 gün sonra gülerek fotoğraf atması taraftarın tepkisi çekti.
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lyon'a penaltı atışları sonucu elenerek kupaya çeyrek finalde veda etti. Portekizli oyuncu Quaresma Lyon maçından 1 gün sonra eşi ve çocuğu ile gülerek fotoğraf paylaşması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Siyah-beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yorumlarıyla tecrübeli oyuncuyu eleştirdi.
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