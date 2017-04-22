Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Instagram Paylaşımına Tepki Yağdı

Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, Instagram hesabında Lyon maçından 1 gün sonra gülerek fotoğraf atması taraftarın tepkisi çekti.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'nın Instagram Paylaşımına Tepki Yağdı

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Lyon'a penaltı atışları sonucu elenerek kupaya çeyrek finalde veda etti. Portekizli oyuncu Quaresma Lyon maçından 1 gün sonra eşi ve çocuğu ile gülerek fotoğraf paylaşması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Siyah-beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yorumlarıyla tecrübeli oyuncuyu eleştirdi.

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