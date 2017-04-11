Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Lyon Maçında Oynayamayacak

Trabzonspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, perşembe günü oynanacak Lyon maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Lyon Maçında Oynayamayacak

Beşiktaş, Lyon'da sahaya Quaresma'sız çıkacak… 4-3 kazanılan Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu tamamlayamayan tecrübeli futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı oynanacak Lyon sınavında forma giyemeyecek.

Portekizli yıldızın yapılan kontrollerinde maça yetişemeyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncunun Lyon ile oynanacak rövanşa yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

(NTVSpor)

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