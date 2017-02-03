Beşiktaşlı Oyuncular Fenerbahçe Derbisi İçin İddialı

FutbolArena - Siyah-Beyazlılar, sahalarındaki derbiyi heyecanla bekliyor. Kara Kartallar, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda da, "Taraftarımız sonuna kadar arkamızda olacak. Bu baskı altında rakibimiz zaten Arena'dan kazanan taraf olarak çıkamaz" diyor.



ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARINI MOTİVE ETTİ



Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Çok iyi bir durumdayız. Ligde liderliği aldık ve yine şampiyon biz olacağız. Bunun yanında Türkiye Kupası'nda da hedefimiz aynı. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Zaten taraftarımız sonuna kadar arkamızda olacak. Bunun bize ekstra bir motivasyon vereceği kesin. İşte bu yüzden rakibimiz, bu baskı altında Arena'dan kazanan taraf olarak çıkamaz" dedikleri öğrenildi.



Derbide Beşiktaş'ın en büyük kozlarından olan Anderson Talisca Fenerbahçe derbisi için sabırsızlanıyor. Anderson Talisca "Derbi maçları her zaman çok özeldir. Ben de yeni yaşıma girdiğim bu hafta bana iyi dileklerini gönderen taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmek istiyorum" dedi.



Beşiktaş'ın derbilerde aldığı sonuçlar



Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, son zamanlarda ezeli rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.



Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığı son 8 maçın 5'ini kazanan Beşiktaş, bu süreçte ezeli rakiplerinden ayrıca 2 beraberlik elde etti. Sadece 1 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe deplasmanından 2-0 yenik ayrılmıştı.



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'A YENİLMİYOR



Öte yandan Fenerbahçe ile ligin ilk yarısında karşılaşan Beşiktaş, golsüz eşitlik elde etmişti. Sarı lacivertliler Beşiktaş'la oynadığı son 7 maçın sadece birini kaybederken, 3 de galibiyet aldı.



Beşiktaş Vodafone Arena'da maç kaybetti mi?



Beşiktaş geçen sezon 28.haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Beşiktaş bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 18 maça çıktı. Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken (toplam 45 gol) sahadan hiç yenik ayrılmadı. Beşiktaş yeni stadında oynadığı 18 resmi maçın 13 tanesini kazanırken beş tanesini berabere bitirdi.