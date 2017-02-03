Beşiktaşlı Oyuncular Derbi İçin İddialı

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı derbi maçını dört gözle bekliyor. Son dönemde oynadıkları futbolla kendilerine güveni daha da artan Siyah-Beyazlılar, Vodafone Arena'da ezeli rakiplerine şans tanımıyor.

Kendilerinden eminler

Bu hafta itibariyle tamamen bu mücadeleye konsantre olan oyuncular, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, derbide kazanan taraf olacaklarına inanıyorlar. Futbolcuların kendi performanslarının yanı sıra en çok güvendikleri şey ise elbette taraftarları! Vodafone Arena'da tek bir boş koltuk kalmayacağını düşünen futbolcular, seyircisinin desteğiyle adlarını çeyrek finale yazdıracaklarından emin.

'Elimizden geleni yapacağız'

Şu ana kadar yapılan idmanlarda oldukça hırslı olan teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencilerinin, kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Çok iyi bir durumdayız. Ligde liderliği aldık ve yine şampiyon biz olacağız. Bunun yanında Türkiye Kupası'nda da hedefimiz aynı. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapalım. Zaten taraftarımız sonuna kadar arkamızda olacak. Bunun bize ekstra bir motivasyon vereceği kesin. İşte bu yüzden rakibimiz, bu baskı altında Arena'dan kazanan taraf olarak çıkamaz" dedikleri öğrenildi.

Q7 derbiyi bekliyor

Siyah- Beyazlılar'da form grafiği her geçen maç daha da artan Quaresma, yükselen performansını Fenerbahçe karşısında da sergilemek istiyor. Oynadığı son 3 mücadelede 2 gol ve 4 asist yapan Portekizli yıldızın, Kanarya'ya karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkmaya hazırlandı öğrenildi.

Talisca şova hazır

Sezon başı Benfica'dan kiralanan ve yaşadığı sakatlığın ardından tekrar sahalara dönen Anderson Talisca, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli silahlarından biri olacak. Kupadaki randevuda 10 numara pozisyonunda forvet Cenk Tosun'un hemen arkasında görev alacak olan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun, "Derbi maçları her zaman çok özeldir. Ben de yeni yaşıma girdiğim bu hafta bana iyi dileklerini gönderen taraftarlarımıza galibiyeti armağan etmek istiyorum" dediği öğrenildi.





Kaynak: Fanatik