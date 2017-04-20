Beşiktaşlı Gökhan İnler : Hep Birlikte Tarih Yazalım

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi sosyal medya hesabından, ''Vodafone Arena'da 42.000 Karakartal; dışarıda milyonlarca yürek... Hep birlikte tarih yazalım'' dedi.

Beşiktaşlı Gökhan İnler : Hep Birlikte Tarih Yazalım

Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş evinde Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi tecrübeli futbolcu Gökhan İnler instagram hesabından video yayınladı. İnler, videoya şu açıklamaları yazdı :

''Vodafone Arena'da 42.000 Karakartal; dışarıda milyonlarca yürek... Hep birlikte tarih yazalım''

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