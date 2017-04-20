Beşiktaşlı Gökhan İnler : Hep Birlikte Tarih Yazalım
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan İnler, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi sosyal medya hesabından, ''Vodafone Arena'da 42.000 Karakartal; dışarıda milyonlarca yürek... Hep birlikte tarih yazalım'' dedi.
Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş evinde Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi tecrübeli futbolcu Gökhan İnler instagram hesabından video yayınladı. İnler, videoya şu açıklamaları yazdı :
''Vodafone Arena'da 42.000 Karakartal; dışarıda milyonlarca yürek... Hep birlikte tarih yazalım''
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