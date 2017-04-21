Şenol Güneş'in Penaltı İsteğini Gökhan Gönül Kabul Etmedi

Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a normal süresi ve uzatma bölümünde 2-1 üstünlük kurmasına rağmen penaltılarda 7-6 mağlup olarak elendi.

Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta, penaltı atacak olan futbolcuların belirleneceği esnada teknik direktör Şenol Güneş, sakatların çokluğu nedeniyle listeyi hazırlamakta oldukça zorlandı.

GÖKHAN GÖNÜL KULLANMAK İSTEMEDİ

Adriano ve Quaresma'nın sakatlanıp çıkmasının ardından Gökhan Gönül'ün de maçın tamamında oynamasına karşın adalesinde zorlanma yaşadığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun "Penaltı atar mısın?" şeklindeki soruyu adalesinde yaşadığı problem nedeniyle "Hayır" diye cevapladığı kaydedildi.