Beşiktaşlı futbolcu Tosic Tarihi bir sonuç almak istiyoruz



Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, Olympique Lyon ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Tosic maçla ilgili değerlendirmede şunları söyledi;



Çok önemli bir maça çıkacağız. Yüzde yüzle oynamalıyız. Taraftarlarımız yanımızda olacak. Tarihi bir sonuç almak istiyoruz.



Marcelo önemli bir oyuncu ama geniş bir kadromuz var. Sahaya çıkanlar ellerinden geleni yapacaklar.



Lyon'un hızlı oyuncuları var ama onları durdurabiliriz. Hocamız bize yapmamız gerekenleri anlatıyor.