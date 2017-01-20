Beşiktaşlı Futbolcu Sosyal Medyada Ayrıldığını Duyurdu

FutbolArena - Beşiktaş'ın genç futbolcusu Eslem Öztürk, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Erzurumspor'a transfer oldu.



Eslem Öztürk bu transferi instagram hesabından duyururken, 1.5 yıllığına kiralık olarak Erzurumspor forması giyeceğini açıkladı.



Beşiktaşlı Eslem Öztürk Erzurumspor'a transfer oldu



Beşiktaş'ın genç futbolcularından Eslem Öztürk, Erzurumspor'la kiralık olarak anlaşmaya vardığını instagram hesabından duyurdu.



Eslem Öztürk yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki 1.5 sezon geçici olarak B.B Erzurumspor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım, bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor kulübü Başkan'ı Ali Demirhan Başkan'ıma çok teşekkür ederim.. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü daha hazır gelmek adına, bir büyük camiadan diğer büyük camia olan Erzurumsporda hedeflediği yere ulaştırmak için elimden geleni yapmak için mücadele edeceğim..Beşiktaş kulübümde bana emeği geçen tüm hocalarıma takım arkadaşlarıma abilerime sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



ESLEM ÖZTÜRK'TEN TEŞEKKÜR



Bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan başkanıma çok teşekkür ederim. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü, daha hazır gelmek adına; bir büyük camiadan, diğer büyük bir camia olan Erzurumspor'a geldim. Erzurumspor'u a hedeflediği yere ulaştırmak için mücadele edeceğim. Beşiktaş kulübüne de bana emeği geçen tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ederim"



