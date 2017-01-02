Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin Dünya Evine Girdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, dünya evine girdi.

Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin Dünya Evine Girdi

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, dünya evine girdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in sinema oyuncusu Şükran Ovalı ile İtalya'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiği vurgulanarak, "Roma'da evlenen Caner-Şükran çiftinin nikah törenine yakın dostları katıldı. Caner-Şükran çiftini tebrik eder, mutluluklar dileriz." denildi.

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