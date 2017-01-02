Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, dünya evine girdi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in sinema oyuncusu Şükran Ovalı ile İtalya'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendiği vurgulanarak, "Roma'da evlenen Caner-Şükran çiftinin nikah törenine yakın dostları katıldı. Caner-Şükran çiftini tebrik eder, mutluluklar dileriz." denildi.
Beşiktaşlı Futbolcu Caner Erkin Dünya Evine Girdi
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, dünya evine girdi.
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin, dünya evine girdi.
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