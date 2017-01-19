Beşiktaşlı Fevzi'den Öğrencilere Jest

Beşiktaşlı eski futbolcu Fevzi Tuncay, Manisa Kemal Pınar İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, okula spor malzemesi bağışladı.



Beşiktaşlı eski futbolcu Fevzi Tuncay, Balçova Yaşam Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikle Manisalı ilkokul öğrencileriyle buluştu. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Kemal Pınar İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Beşiktaşlı eski futbolcu Fevzi Tuncay ile Balçova Yaşam Spor Kulübü Başkanı Alper Gülay, okula spor malzemesi yardımında bulundu. Okul bahçesinde okul idaresi ve öğretmenlerle birlikte öğrencilerle bir araya gelen Tuncay, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere spor malzemesi dağıttı. Beşiktaşlı eski futbolcu Fevzi Tuncay, öğrencilerle yakından ilgilendi. Düzenlenen etkinliklerle birlikte gençlere sporu sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Balçova Yaşam Spor Kulübü Başkanı Alper Gülay, "Manisa'da hem okulumuzda öğrencilerimizi mutlu etmek, hem de onlara spor malzemesi eksiklerini tamamlamak için geldik. Spor bizim için çok önemli. Bunun için hem bu yaştaki çocuklarımızı hem de Manisalı gençlerimizi spora çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



"Spor bilinci çok yüksek seviyede değil"



Türkiye'de spor bilincini ve sporu özendirmeyi amaçladıklarını belirten Beşiktaşlı eski futbolcu Fevzi Tuncay, "Miniklerimizin spora sevgi beslemeleri bizim için çok önemli. Onların sporu sevmelerini istiyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde sportif başarılarda buradaki çocuklarımızdan da bir kaçının ismini duyarız. Kendilerinin başarılarını görürüz. Aynı zamanda derslerinde de hepsinin çok başarılı olmasını istiyoruz. Ülkemizde maalesef spor bilinci çok yüksek seviyede değil. Özellikle ufak yaşlarda çocuklarımıza sporu sevdirirsek ilerleyen dönemlerde çok daha başarılı sporcular yetiştireceğimizi düşünüyorum. Bunun ufak bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde devamını getireceğiz" diye konuştu. - MANİSA