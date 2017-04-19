Beşiktaşlı Fabri'nin Sevgilisi, Hatalı Golden Sonra İstanbul'a Geldi

Yaptığı hatayla Beşiktaş'ın Lyon'a yenilmesine sebep olan İspanyol kaleci Fabri'ye büyük sürpriz...

İspanya'da ünlü bir model olan ve işleri nedeniyle hayatını burada sürdüren Adriana Reveron, erkek arkadaşının yaşadığı talihsiz olay sonrası apar topar İstanbul'da aldı.

İşleri nedeniyle hayatının büyük bir kısmını İspanya'da sürdüren ünlü model, önceki gün ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

(Skorer)