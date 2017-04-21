Beşiktaşlı Caner Erkin, Tosic'in Kaçırdığı Penaltı Sonrasında Kahroldu

Beşiktaş'ın Lyon ile karşılaştığı mücadelenin penaltı atışları duygusal anlara sahne oldu.

Siyah beyazlıların 7-6 mağlup olduğu seri penaltı atışları sırasında Caner Erkin'in görüntüsü dikkati çekti. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen futbolcu penaltı atışları sırasında yerinde duramadı. Dualarla arkadaşlarına destek olan futbolcunun Tosic'in kaçırdığı penaltı sonrasındaki üzüntüsü de dikkati çekti.

TARAFTARLAR SEVGİ GÖSTERİLERİNDE BULUNDU

Caner Erkin'in bu görüntüsü Beşiktaş'ta takımdaşlığın ne seviyede olduğunu ortaya koyarken siyah beyazlı taraftarlar milli futbolcuya sevgi dolu mesajlar attı.

Öte yandan kaybedilen penaltı atışları sonrasında futbolcular adeta yıkıldı.