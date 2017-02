Beşiktaşlı Caner Erkin Sahalara Ne Zaman Döneceğini Açıkladı

FutbolArena - Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin sahalara ne zaman döneceği konusunda bir tarih verdi. BeinSports'a konuşan yıldız futbolcu şunları söyledi: SEN YOKKEN BEŞİKTAŞ'IN PERFORMANSINI NASIL BULUYORSUN?



"Gayet güzel. Şampiyonlar Ligi'nden elenmemize rağmen UEFA'da devam edeceğiz yolumuza. Ligde bence karamsar bir kötü durumumuz yok. Lideriz zaten. Tabi ki zaman zaman kötü performanslar olabilir. Hocamız ve bizler robot değiliz. Kötü oynadığında da büyük takımların kazanması lazım. Beşiktaş takımının her zaman kazanması lazım. Şu anda ben karamsar bir durum görmüyorum. Ligi en üstte bitireceğimize inanıyorum."



BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA NEREYE KADAR GİDEBİLİR?



"Kadromuz çok kaliteli. Takviyeler de oldu. Beşiktaş'ın hedefi her sene şampiyonluk. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmalıyız. UEFA Avrupa Ligi'nde de finale kadar gitmeli ve bunu hedeflemeliyiz. Artık içli dışlı tek maça geçtik. Bizim burada tek maç usulü olduğu için çok iyi konsantre olup ligde ve Avrupa'da sonuna kadar gitmeliyiz."







"AVRUPA'DA OYNAYAN KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR"



"Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynayan çok kaliteli oyuncularımız var. Quaresma, Adriano, ben, Gökhan. Buralarda oynamayan oyuncular için de büyük etken. Tecrübe yansıtmak, konsantre olmalarını sağlamak açısından faydalı."



"KENDİMİ GÖRÜNCE İNANAMIYORUM"



"Kendimi eleştirdiğim çok oluyor. Çünkü izlediğimde bazen inanamıyorum. Maçtan sonra da her zaman maçı izlerim. Kendim ve takımım ne yapmış görmek isterim. Baktığımda böyle öfkeli diyeyim... Gerçekten hatırlamıyorum yaptığımı. O anda yaptığımı hatırlamıyorum. O anda bazı şeyler istemsiz gerçekleşiyor. Kaybetmeye hiçbir zaman katlanamıyorum ve kabullenemiyorum. Benim bir lafım var, ben hırsımı, mücadelemi ve öfkemi yitirdiğimde futbolu bırakmalıyım."



"BENİM TOPA AGRESİF OLMAM GEREKİYOR"



"Hakemler ve hocalarımızla da didiştiğim zamanlar oluyor. Daha sert olabiliyorum. Aslında agresif olmam gereken yer top. O konuda bunları hepsini kendime özeleştiri olarak bulunduruyorum. Soyunma odasında tabi ki kırdığım insanlar olursa, bağırdığım arkadaşlarım olursa kalplerini alıyorum, tatlıya bağlıyoruz."



INTER TRANSFER SÜRECİ: "ŞAKA SANDIM BİR AN."



"Inter'e ilk gittiğimde Mancini vardı. O çok istemişti beni. Gittiğimde hiçbir problem yoktu. Sonra ani bir şekilde Mancini görevden ayrıldı. Sonra Frank de Boer geldi. Daha 3 gün oldu ve hiçbir şey görüşmeden "Seni takımda görmek istemiyorum dedi." Ben de herhalde şaka yapıyor dedim. Birebir bana söyledi. Görmek istemiyorum derken düşünmüyorum dedi. Ben de şaşırdım ve bunu açıklaman lazım dedim hocaya. Ancak bir açıklama olmadı. Ben de böyle bir durumda bu takımda kalmanın anlamı yok dedim. Sonra transfer süreci başladı. Yönetim beni takımda tutmak istedi. Sonra transfer süreci başladı ve Beşiktaş'ta buldum kendimi."



"TÜRKİYE'DE BU İŞLER KÖTÜ ALGILANIYOR"



"Galatasaray'da oynadım. Fenerbahçe'de oynadım senelerce. Kendim açımdan sıkıntı olacağını zannetmiyordum. Diğer büyük kulüpleri de gördüm. Ancak tabi Türkiye'de farklı olaylar oluyor. Avrupa'da bütün büyük kulüpler birbirlerinden oyuncu alışverişinde bulunuyor fakat Türkiye'de bu işler değişik oluyor. Kötü algılanıyor diyelim. Benim açımdan problem olmayacağını biliyordum. En başta taraftarımız olsun, geldiğimde beni çok içten karşıladılar. Yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun, takım arkadaşlarım olsun. Çok iyi karşılandım."







"TARAFTARIMIZI FUTBOLUMLA SAHİPLENECEĞİM."



"Hafif bir tepki olacağını düşünüyordum. Gökhan'ın da gelmesi az da olsa tepki kafamdan gitti gibi. Ben de taraftara oynadığım futbolla karşılık vermek istedim -ki, beni sahiplesin. Ben onları, taraftarımız da beni çok iyi hissetti. Güzel bir duygu paylaşımı oldu. Beni inanılmaz sahiplendiler. Ben de onları her zaman sahiplenmeye devam edeceğim."



"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"



"Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Bunu hocama ve başkanımıza da ilettim. Kulübümüz tercihi yapacak."



"OĞUZHAN İLE ARAMIZDA ŞAKAYLA KARIŞIK BABA OĞUL İLİŞKİSİ VARDI"



"Hemen hemen tüm takım arkadaşlarımı milli takımdan tanıyorum. Hepsiyle iyi anlaşıyorum. Oğuzhan'dan yaş olarak çok büyük olmasam da şaka anlamında baba oğul olarak takılıyoruz birbirimize. Şaka yapmayı çok seviyorum ben. Bir insanı kaşları çatık gördüğümde onu güldürene kadar gidip uğraşırım."



"FİŞEK LAKABI HOŞUMA GİDİYOR"



"Fişek lakabının mazisi Manisaspor'dan Sebahattin hocam vardı. O askere gittiğinde her şeye fişek diye cevap veriyormuş. İşte askerlerden birisi soruyorlarmış, nasılsın diyorlar, fişek komutanım diyormuş. Her şeye fişek diye cevap veriyormuş. Hocamın da oradan içinde bir şey kaldı. Ben de hareketli olduğumdan o günden bu yana bana fişek denmeye başladı ve üzerime kaldı. Ben de hoşnut oldum. Güzel bir lakap bence. Ondan sonra devam etti.







"ŞENOL HOCA ANLATTIKLARINDAN DAHA DA İYİYMİŞ"



"Şenol hocayı anlattıklarından daha da iyiymiş. Çok iyi anlatıyorlardı ama anlattıklarınnın da üstündeymiş. Hakkında çok iyi şeyler duymuştum. Dedikleri kadar babacan tavırları olsun, futbolcularını sahiplenmesi olsun ve ikilii ilişkileri olsun, gerçekten çok iyi bir teknik direktör, çok iyi bir insan. Antrenmanda bizi dinliyor. "



"1.5 - 2 AY SONRA DÖNECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



"Öncelikle şunu söyleyeyim, 3 aylık süreci doldurduk. Beklenenden erken bir sürede çalışmalara başladım. Doktorlarımız benimle güzel ilgileniyor. Koşulara devam ediyorum. Koşuları yaptığım sırada hafif hafif ağrılarım oluyor ama bunları doktorlarımız söylemişti zaten. Ben de hazırlıklıydım. Tahminen 1.5 - 2 ay sonra sahalara döneceğimi düşünüyorum."