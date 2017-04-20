Beşiktaşlı Caner Erkin'i Heyecan Bastı

Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin, bu akşam oynanıcak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi, sosyal medya hesabından heyecanını dile getirdi, ''Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım'' dedi.

Beşiktaşlı Caner Erkin'i Heyecan Bastı

Milli oyuncu Caner Erkin, yaklaşık 6 ay sonra kadroda yer alacağı için mutlu olduğunu belirtti. Erkin Instagram hesabında şu notu paylaştı:

''Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım.''


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