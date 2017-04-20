Beşiktaşlı Caner Erkin'i Heyecan Bastı
Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin, bu akşam oynanıcak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi, sosyal medya hesabından heyecanını dile getirdi, ''Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım'' dedi.
Milli oyuncu Caner Erkin, yaklaşık 6 ay sonra kadroda yer alacağı için mutlu olduğunu belirtti. Erkin Instagram hesabında şu notu paylaştı:
''Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım.''
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