Beşiktaşlı Caner Erkin'i Heyecan Bastı

Milli oyuncu Caner Erkin, yaklaşık 6 ay sonra kadroda yer alacağı için mutlu olduğunu belirtti. Erkin Instagram hesabında şu notu paylaştı:

''Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım.''



