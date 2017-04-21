Beşiktaşlı Beck : Önümüze Bakmalıyız, Önemli Hedeflerimiz Var

Beşiktaş dün akşam Olimpik Lyon'a penaltılar sonucu mağlup olmuş ve Avrupa ligine çeyrek finalde veda etmişti. Alman oyuncu Beck Instagram hesabından, ''Hala elendiklerine inanamadığı'' belirtti.

Beşiktaşlı oyuncu Andreas Beck, Instagram hesabında şöyle yazdı:

''Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var. Ve Pazartesi'nden itibaren yola devam''