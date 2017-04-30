Beşiktaşlı Basketbolcular Taraftarlarla Buluştu
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluşan basketbolcular, Kartal Yuvası ürünlerini imzaladı.
Yoğun ilgi gösterilen basketbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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