Beşiktaşlı Basketbolcular Taraftarlarla Buluştu

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluşan basketbolcular, Kartal Yuvası ürünlerini imzaladı.



Yoğun ilgi gösterilen basketbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.