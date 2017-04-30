Beşiktaşlı Basketbolcular Taraftarlarla Buluştu

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.

Beşiktaşlı Basketbolcular Taraftarlarla Buluştu

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı'nın oyuncuları Muratcan Güler, Kenan Sipahi ve Vladimir Stimac, taraftarlarla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluşan basketbolcular, Kartal Yuvası ürünlerini imzaladı.

Yoğun ilgi gösterilen basketbolcular, taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Izmir Milletvekil, Muratcan Güler, Kenan Sipahi, Besiktaş, Beşiktaş, Kartal, Güler, Yapı, Basketbolcu, Taraftar
sponsored ads