Beşiktaşlı Babel, Avrupa Ligi'nde Haftanın En İyi Oyuncusu Oldu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu"



seçildi.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada 30 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 34'ünü alarak çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.



Ajax'dan Davy Klaassen, yüzde 30 oyla ikinci sırada yer aldı. Manchester Unitedlı Henrikh Mkhitaryan da oyların yüzde 25'iyle en iyi üçüncü oyuncu oldu.



İSTANBUL / DHA