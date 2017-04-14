Beşiktaşlı Atiba'dan Gol İtirafı

"Rakibin 2. golündeki hata benimle başladı"



Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, Lyon'a 2 - 1 yenildikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, yedikleri ikinci goldeki hatanın kendisiyle başladığını söyledi.



Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi;



"Karşılaşmaya iyi başladık. Hücumda da iyiydik. Lyon da ikinci yarıya baskılı başladı. Bu baskıya bazen karşılık vermekte yetersiz kaldık ancak iyi yaptığımız işler de oldu. Zorlu bir deplasmanda oynadık. İkinci yarı çok basit pas kayıpları yaptık. Bunu düzeltmeliyiz. Rakibin 2. golündeki hata benimle başladı. Fabri'ye verdiğim pas tembeldi, daha sert vermeliydim."



LYON / DHA