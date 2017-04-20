Beşiktaşlı Andreas Beck : Sizin Desteğinizle Tur Atlamak İstiyoruz
Beşiktaşlı futbolcu Andreas Beck, bu akşam oynanacak Beşiktaş - Lyon maçı öncesi sosyal medya hesabından, ''Yarinki maçı iple çekiyoruz – ve sizin desteğinizle tur atlamak istiyoruz!'' dedi.
Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş evinde Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Maç öncesi Alman futbolcu Andreas Beck İnstagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
''Yarinki maçı iple çekiyoruz – ve sizin desteğinizle tur atlamak istiyoruz!''
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