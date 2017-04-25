Beşiktaşlı Andreas Beck, Instagram'dan: Önemli Olan Galibiyet Almak
Beşiktaşlı Andreas Beck, Instagram hesabından Adanaspor maçını değerlendirerek, ''Harika değildik ama önemli bir galibiyet aldık!'' dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Adanaspor'u ağırladı. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak en yakın takipçisine 7 puan fark attı.
''ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET ALMAK''
Beşiktaş'ın Alman oyuncusu Andreas Beck, maçtan sonra sosyal medya hesabından, ''Harika değildik ama önemli bir galibiyet aldık!'' yazdı.
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