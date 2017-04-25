Beşiktaşlı Andreas Beck, Instagram'dan: Önemli Olan Galibiyet Almak

Beşiktaşlı Andreas Beck, Instagram hesabından Adanaspor maçını değerlendirerek, ''Harika değildik ama önemli bir galibiyet aldık!'' dedi.

Beşiktaşlı Andreas Beck, Instagram'dan: Önemli Olan Galibiyet Almak

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Adanaspor'u ağırladı. Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak en yakın takipçisine 7 puan fark attı.

''ÖNEMLİ OLAN GALİBİYET ALMAK''

Beşiktaş'ın Alman oyuncusu Andreas Beck, maçtan sonra sosyal medya hesabından, ''Harika değildik ama önemli bir galibiyet aldık!'' yazdı.


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