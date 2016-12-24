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Beşiktaş Zirveye Yeniden Yaklaştı
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Beşiktaş Zirveye Yeniden Yaklaştı
Beşiktaş Zirveye Yeniden Yaklaştı
24 Aralık 2016 Cumartesi 22:02
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yapılan maçta Beşiktaş, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Kaynak:
Dunya.com
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