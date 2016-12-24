Beşiktaş Zirveye Yeniden Yaklaştı

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, zirve takibini sürdürdü.



Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla farkı azaltma fırsatını iyi değerlendirdi.



Vincent Aboubakar'ın golüyle Gaziantepspor'a 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 35 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirdi.



Ligdeki 7. penaltıyı değerlendiremedi



Beşiktaş, bu sezon ligde 7. kez penaltı kazandı.



Süper Lig'de en çok penaltı noktasına gelen takım olan siyah-beyazlı ekipte Aboubakar, 78. dakikada Gaziantepsporlu Barış Yardımcı ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalınca hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada Oğuzhan Özyakup'un kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağın filelerle buluşmasını önledi.



Daha önceki 6 penaltıyı gole çeviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir atıştan gol bulamadı.



Öte yandan, penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup ile Ricardo Quaresma arasında atış öncesi kısa süreli diyalog yaşandığı görüldü. Hakemin penaltı kararının ardından önce Cenk Tosun topu alarak atışı kullanmak için hareketlendi. Oğuzhan bu futbolcudan topu alıp penaltıyı kullanmak için hazırlanırken Quaresma, atışı Cenk'in kullanması gerektiğini işaret ederek Oğuzhan'a kızdı. Portekizli futbolcu daha sonra Cenk'e de topu neden Oğuzhan'a verdiği konusunda sitem etti.



5 maç sonra gol yemedi



Siyah-beyazlı takım, 5 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.



Son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta gol yemeyen Beşiktaş, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada rakiplerinin gollerine engel olamadı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, bu süreçte ligde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol yedi.



Ligin devre arasına galibiyetle girdi



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in devre arasına galibiyetle girdi.



Ligde şampiyonluk mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.



Aboubakar, ligde 4 maç sonra gol attı



Beşiktaş'ı 41. dakikada 1-0 öne geçiren Vincent Aboubakar, ligde 4 maç sonra fileleri havalandırdı.



Son olarak 11. haftada deplasmanda Adanaspor'a karşı gol sevinci yaşayan Aboubakar, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını boş geçmişti.



Avrupa kupalarında takımına 3 gol kazandıran ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez fileleri havalandıran Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı formayla gol sayısını 7'ye çıkardı.



Taraftarlardan Gaziantepsporlu futbolculara tepki



Siyah-beyazlı taraftarlar maçın ilk yarısında, sık sık yerde kaldıkları gerekçesiyle rakip futbolculara tepki gösterdi.



Konuk ekip futbolcuları sakatlık gerekçesiyle üst üste tedavi talebinde bulundu. Taraftarlar bunun üzerine geçmiş yıllarda Beşiktaş'ta forma giyen Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den, oyuncularının ayakta kalmasını istedi. Üzülmez, saha kenarında oyuncularını ayağa kalkmaları yönünde uyarınca Beşiktaşlı taraftarlar, İbrahim Üzülmez lehine tezahürat yaptı.



Siyah-beyazlılar, maç sonunda Üzülmez'e sevgi gösterisinde bulunurken, takımlarının kalecisi Fabricio Agosto Ramirez'e de destek vererek "üçlü" çektirdi.



Güneş'ten savunmada değişiklik



Beşiktaş'ta özellikle Luiz Rhodolfo'nun savunmada ağır kalması sonrası konuk takım oyuncuları, üst üste pozisyon buldu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, savunmada verilen açıkların ardından Rhodolfo'nun yerine 71. dakikada Andreas Beck'i oyuna dahil etti. Beck sol bekte görev alırken, bu kanatta maça başlayan Dusko Tosic ise Marcelo Guedes ile stoper mevkisinde oynadı.



Rakibi karşısında önemli pozisyonları değerlendiremeyen Gaziantepspor, ligde 11. yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.