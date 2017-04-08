Beşiktaş Zirvede Doludizgin
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yenen lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yenen lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.
Gol düellosu şeklinde geçen maçı Atiba Hutchinson'un 90+1. dakikada attığı golle kazanan, rakibine 2017'de ilk mağlubiyeti tattıran siyah-beyazlılar, puanını 61'e yükseltti.
Medical Park Arena'da Trabzonspor'u yenen ilk takım unvanını alan Beşiktaş, bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Lig ikincisi Medipol Başakşehir ile üçüncü Galatasaray, 10 Nisan Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
Cenk Tosun golünü attı, cezalı duruma düştü
Nefesleri kesen maçta ilk golü kaydeden Beşiktaşlı Cenk Tosun, 5 hafta sonra ligde fileleri havalandırdı.
Cenk Tosun, ligdeki son golünü 21. haftada, 19 Şubat'ta Akhisar Belediyespor'a atmıştı.
Ligdeki gol sayısını 17'ye yükselterek, krallık yarışında zirvedeki yerini koruyan milli futbolcu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Cenk Tosun, Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Arena'da yapılacak Adanaspor maçında forma giyemeyecek.
Hutchinson bir yıl sonra ligde gol attı
Trabzon'da Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada filelere gönderen Atiba Hutchinson, Süper Lig'de bir yılı aşkın süre sonra gol sevinci yaşadı.
Kanadalı futbolcu, ligdeki son golünü geçen sezonun 24. haftasında, 7 Mart 2016'da İstanbul'da 3-1 kazandıkları Eskişehirspor maçında atmıştı.
Quaresma sakatlandı
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, sakatlık sonrası ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Maç öncesi ısınma bölümünde sağ ayak alt adalesinde gerilme nedeniyle tedavi gören Portekizli futbolcu, aynı yerden sakatlık sonrası 34. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı.
Quaresma'nın durumunun yarın çekilecek MR sonrası belli olacağı bildirildi.
Talisca'dan frikik gollerine devam
Beşiktaşlı Anderson Talisca, frikik gollerine Trabzon'da da devam etti.
Medical Park Arena'da skoru 3-3'e getiren golü serbest vuruştan şık bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı futbolcu, geçen haftaki Gençlerbirliği maçının ardından yine fileleri havalandırdı. Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Benfica, ligde ise Galatasaray'a frikikten gol atmıştı.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde oynayamayan Talisca, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Aboubakar golle döndü
Siyah-beyazlıların Talisca gibi bir diğer kiralık futbolcusu Vincent Aboubakar, takıma golle döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ve Süper Lig'de Antalyaspor maçında olmak üzere, 4 gün içinde 2 kırmızı kart görerek tepkileri üzerine çeken Kamerunlu forvet, Quaresma'nın sakatlığı sonrası girdiği oyunda ikinci yarının başında takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Forma giydiği son 10 resmi maçta 8 gol atan Aboubakar, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.
Bir yıla yakın süre sonra ligde 3 gol yedi
Trabzon'daki gol düellosundan galip ayrılan lider Beşiktaş, bir yıla yakın süre sonra bir lig maçında kalesinde 3 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bundan önce bir maçta 3 golü, geçen sezonun 30. haftasında, 23 Nisan 2016'da deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Akhisar Belediyespor karşılaşmasında yemişti.
Deplasmanda 8. galibiyet
Süper Lig'de sezonun deplasmanda en çok puan toplayan takımı Beşiktaş, bu unvanını Trabzon'da sürdürdü.
Medical Park Arena'da bu sezonki 14. deplasman maçına çıkan siyah-beyazlılar, 8. kez galip geldi. Deplasmanda 4 kez berabere kalan, 2 kez yenilen Beşiktaş, evinden uzakta 28 puan topladı ve bu istatistikte en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir maç fazlasıyla 4 puan önünde bulunuyor.
Trabzonspor'a son 11 maçta 1 kez yenildi
Beşiktaş, Trabzonspor ile ligde yaptığı son 11 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 11 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor, bu süre içinde tek galibiyetini geçen sezon İstanbul'da 2-1'lik skorla aldı.
Bu arada Trabzonspor, evinde yaptığı son 5 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Trabzon'da son galibiyetini 21 Nisan 2012'de Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla elde eden bordo-mavililer, daha sonraki 5 lig müsabakasından 3'ünü yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.