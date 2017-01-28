Beşiktaş, Yıldız Golcünün Transferini Bitirdi!

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerine girilirken forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılarda gündemde olan golcü adaylarından biri de Emmanuel Adebayor…

Haber 1903'ün edindiği bilgiye göre; Beşiktaş Kulübü Transfer Komitesi'nin Adebayor ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Togo'lu golcü oyuncu için son kararı Başkan Fikret Orman'ın vereceği belirtildi.

Arsenal, Manchester City, Real Madrid gibi dünya devlerinde forma giyen Adebayor son olarak ise Crystal Palace'da forma giymişti.

Togo'lu oyuncu, Afrika Kupası'nda oynadığı 3 maçta ise etkili performansıyla dikkat çekti.