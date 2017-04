Beşiktaş Yenilgisi Bizi Hedeflerimizden Alıkoymayacak"

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, futbolu dik oynayan bir takıma sahip olduklarını, futbolcuların, teknik heyetin kendilerini başarıya ulaştıracağına inandıklarını söyledi.



Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısından itibaren bordo-mavili takımın gelecek adına önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Trabzonspor, uykudan uyanmıştır. Artık futbolu dik oynayan bir takıma sahibiz. Takımımız her geçen gün hedeflerimize ulaşma açısından bize verdiği umudu arttırmıştır. Bu çocukları, teknik heyetimizi tebrik ediyoruz, bizi bu ekip başarılara ulaştıracaktır." dedi.



Her şeyin bir anda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını, yönetim olarak göreve geldikleri günden itibaren birçok güçlüğün üstesinden gelmeye çalıştıklarını aktaran Çubukçu, sahada herkesin beğenisini kazanan, keyif veren bir takım olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Devre arasında yaptığımız transferlerle bir çıkış yakaladık. Beşiktaş maçına kadar da 10 maçta mağlup olmadık. Rakibimizle belki de son yılların en güzel maçını oynadık, kazanabilirdik de. Bu yenilgi bizi hedeflerimizden alıkoymayacak. Takımımıza güveniyoruz. Kalan 7 haftadaki 21 puana talibiz ve alacak güçteyiz. Sene sonunda Avrupa kupalarında olacağımıza inanıyoruz."



"Sabra ve zamana ihtiyaç var"



Çubukçu, başarının bir süreç gerektirdiğini vurgulayarak, "Bunun için sabra ve zamana ihtiyaç var. Bir anda her şeyin değişmesi mümkün olmuyor. Taraftarlar el ele verdiğinde, birlik beraberlik olduğunda aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu camianın kenetlenme vaktidir. Son yıllarda acılar çektik, artık camianın sevinme zamanı gelmiştir." diye konuştu.



Medical Park Arena'da 5 maçta 130 bin üzerinde taraftara oynadıklarını ve yeni stadın camiaya büyük bir hava kattığının altını çizen Çubukçu, şu ifadeleri kullandı:



"Taraftarlara keyif veren ve görsel şölen sunan bir takımız. Beşiktaş maçında mağlup olmamıza karşın taraftarlarımızın takımı alkışlaması çok önemliydi.Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle, yapacağımız yeni takviyelerle bu takım şampiyonluğa oynayacaktır. İkinci yarıda topladığımız puanlar var. Bu puanların bizi hedefe ulaştıracak puanlar olması için bu saatten sonra önümüzdeki maçları da düşünmek zorundayız. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak için önümüzdeki maçlar önemli."