Beşiktaş Yenildi, Yatırımcılar Üzüldü

Beşiktaş'ın, dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin ilk maçında deplasmanda Olympique Lyon'a yenilmesinin ardından, borsada satışlar gerçekleşti.



Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı, yaşanan olaylar nedeniyle bir saat gecikmeli başlamış ve Beşiktaş'ın son 10 dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen, maçı 2-1 yenilerek tamamlamasıyla sonuçlanmıştı.



Rakibi karşısında 15. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen ve uzun süre bu üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki baskıya fazla direnemedi. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso'nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel'in golüyle 2-1 geriye düştü.



Hisseleri düşüşle başladı





Beşiktaş'ın dün akşam yenilmesiyle birlikte borsadaki hisseleri güne düşüşle başladı. TSİ 10.40 itibariyle Beşiktaş hisseleri yüzde 1.20 değer kaybıyla 4.96 TL'den işlem görüyor.