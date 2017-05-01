Beşiktaş Yeni Bir Kulüp Satın Almayı Planlıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yaptığı açıklamada altyapıdan gelen oyuncuları yetiştirebilmek için yeni bir futbol kulübü satın alacaklarını söyledi



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da gerçekleşen olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.



Altyapıdan oyuncu gelmediğine ve bunu sağlamak için bir futbol kulübü satın alacaklarına dikkat çeken Orman, açıklamalarına şöyle devam etti;









Yeni bir tesis yatırımı yapacağız. Altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Her sene 6-7 milyon dolar harcıyoruz ancak yeni oyuncu gelmiyor. En sonunda bu çocukları da kaybediyoruz. Bundan dolayı altyapı için bir futbol takımı satın alacağız. Altyapı ekiplerimizin hepsini Ümraniye'deki tesisimizde toplayacağız. Minik takımları Fulya'da bırakacağız.









Divan Kurulu'nda açıklanan rakamlara göre siyah-beyazlıların toplam borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 lira.