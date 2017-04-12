Beşiktaş, Yarı Final İçin Avantaj Peşinde
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihi maçlarından birini yarın yapacak.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihi maçlarından birini yarın yapacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.
İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
Aboubakar cezalı
Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.
Olympique Lyon'da ise Maxime Gonalons, cezası nedeniyle yarın takımını yalnız bırakacak.
Sınırdakiler
Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor.
Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.
Quaresma henüz antrenmanlara başlamadı
Siyah-beyazlı ekibin Trabzonspor ile yaptığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Ricardo Quaresma da henüz takıma katılamadı.
Takımla çalışmalara başlamayan Portekizli oyuncunun oynayıp oynamayacağı bu akşamki idmanın ardından belli olacak.
Beşiktaş, hazırlıklarını maçın oynanacağı Lyon Stadı'nda bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.