Beşiktaş, Yarı Final İçin 'Arena'ya' Çıkacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek.
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