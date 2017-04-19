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Beşiktaş, Yarı Final İçin 'Arena'ya' Çıkacak
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Beşiktaş, Yarı Final İçin 'Arena'ya' Çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek.

Beşiktaş, Yarı Final İçin 'Arena'ya' Çıkacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u konuk edecek.

Kaynak: Dunya.com

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