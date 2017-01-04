Beşiktaş, Yağmur Altında Çalıştı

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkların akşam yaptığı antrenmanla devam etti.



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Akşam antrenmanında Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde ve yoğun yağmur yağışı altında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, birkaç gruba ayrılarak, ayak tenisi, basketbol, şut çalışması gerçekleştirdi. İki gruba ayrılıp tek kale maçın ardından şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal katılmadı. Beşiktaş, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.



Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.00'de yapacağı sabah antrenmanı ile devam edecek. - ANTALYA