IHAAW200553-ASA/04-01-2017
- Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 04.01.2017 20: 05: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL
Beşiktaş Vodafone Arena Yakınında Düzenlenen Bombalı Terör Saldırısında Yaralanan Polis Memuru...
IHAAW200553-ASA/04-01-2017 - Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
IHAAW200553-ASA/04-01-2017
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