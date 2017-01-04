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Beşiktaş Vodafone Arena Yakınında Düzenlenen Bombalı Terör Saldırısında Yaralanan Polis Memuru...

Beşiktaş Vodafone Arena Yakınında Düzenlenen Bombalı Terör Saldırısında Yaralanan Polis Memuru...

IHAAW200553-ASA/04-01-2017 - Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Beşiktaş Vodafone Arena Yakınında Düzenlenen Bombalı Terör Saldırısında Yaralanan Polis Memuru...

IHAAW200553-ASA/04-01-2017

- Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu (23) tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 04.01.2017 20: 05: 53 TSI
NNNN - İSTANBUL

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