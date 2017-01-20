Beşiktaş, Vodafone Arena'ya Taşınıyor

FutbolArena - Beşiktaş'ın yeni kulüp binası Vodafone Arena'da açılıyor. Siyah beyazlı kulübün, stadın içerisinde yer alan kulüp merkezinin açılışının 21 Ocak Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.



Beşiktaş'tan yapılan bilgilendirmede açılışta Fikret Orman ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da yer alacağı belirtildi.



İşte o açıklama:



"Beşiktaş JK yeni yuvasına taşınıyor. Vodafone Arena'daki yeni kulüp merkezi gerçekleştirilecek açılış töreni ile resmen hizmete giriyor.



Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'ın ev sahipliğinde yapılacak tören, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek.



Tarih: 21 Ocak 2017, Cumartesi



Saat: 13.00



Yer: Beşiktaş JK Kulüp Merkezi / Vodafone Arena"