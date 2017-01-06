IHAAW220256-ASA/06-01-2017
- Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 06.01.2017 22: 02: 56 TSI
NNNN - İSTANBUL
Beşiktaş Vodafone Arena Stadı Yakınında Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin Gözaltına Alınarak...
IHAAW220256-ASA/06-01-2017 - Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
IHAAW220256-ASA/06-01-2017
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