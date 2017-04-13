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Beşiktaş ve Lyon Taraftarları Arasında Kavga Çıktı!
Beşiktaş ve Lyon Taraftarları Arasında Kavga Çıktı!
Beşiktaş ve Lyon taraftarları arasında kavga çıktı!
13 Nisan 2017 Perşembe 22:19
Beşiktaş
ve
Lyon
taraftarları arasında kavga çıktı!...
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