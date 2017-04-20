Beşiktaş ve Lyon Takım Otobüsleri Stada Giriş Yaptı

Beşiktaş ve Lyon takım otobüsleri stada giriş yaptı(Tür: Spor)

Beşiktaş ve Lyon takım otobüsleri stada giriş yaptı

(Tür: Spor)

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