Beşiktaş ve Galatasaray Kol Kola Finallerde

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı. C grubunda mücadele eden Beşiktaş lider olarak, Galatasaray ise ikinci olarak adını finallere yazdırdı.



İskenderun Sakarya Kapalı Spor Salonunda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubunda oynanan maçlarda şampiyonanın favorilerinden Beşiktaş son karşılaşmasında Çerkezköy Belediye Spor'u 72-43 yenerek grubu lider olarak tamamladı.



Beşiktaş'ın lider olarak tamamladığı ve aynı grupta bulunan Galatasaray ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Van Edremit Belediye Spor karşılaşmasını 58-53 kazanarak grup ikincisi olarak 10-13 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.



(Mustafa Mert /İHA)