Beşiktaş ve Galatasaray Kol Kola Finallerde
Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı. C grubunda mücadele eden Beşiktaş lider olarak, Galatasaray ise ikinci olarak adını finallere yazdırdı.
İskenderun Sakarya Kapalı Spor Salonunda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubunda oynanan maçlarda şampiyonanın favorilerinden Beşiktaş son karşılaşmasında Çerkezköy Belediye Spor'u 72-43 yenerek grubu lider olarak tamamladı.
Beşiktaş'ın lider olarak tamamladığı ve aynı grupta bulunan Galatasaray ise mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Van Edremit Belediye Spor karşılaşmasını 58-53 kazanarak grup ikincisi olarak 10-13 Mayıs tarihleri arasında Kastamonu'da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. - HATAY