Beşiktaş ve Fenerbahçe Transferde Tekrar Karşı Karşıya

Ligde bitime 6 hafta kala Beşiktaş, zirvede 11 puan fark attığı ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer savaşında da karşı karşıya.



Siyah-beyazlıların uzun süredir gündemini meşgul eden Palmeiras'tan Dudu, sarı-lacivertlilerin de yakın takibinde… Yönetici Metin Albayrak'ın geçen ay Brezilya seferinde görüştüğü sambacı yıldızın menajeri, Kanarya'nın ilgisine rağmen 25 yaşındaki hücumcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama hedefiyle sadece Beşiktaş'a gelmek istediğini ifade etmişti.



Bu nedenle transfer derbisinde çok daha avantajlı durumda bulunan yönetim, şampiyonluğun ilanıyla birlikte vakit kaybetmeden Dudu için en somut adımını atacak.



Başkan Fikret Orman, 12 milyon Euro civarında bonservis bedeli beklentisinde olan Palmeiras kulübüyle bizzat masaya oturup kiralık formülünü önermeye hazırlanıyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen joker oyuncu, Beşiktaş – Lyon maçını izlerken fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı.



Kaynak: Sözcü